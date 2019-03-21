摩根資產管理警告　聯儲局任何減息跡象　均會引發衰退憂慮

美國聯儲局暫停了維期3年的緊縮貨幣政政策政策，預期今年內不會加息，並在9月起停止減資產負債表規模。摩根資產管理發表評論，指出聯儲局試圖令經濟軟着陸，但任何減息的跡象，都會引發經濟衰退的憂慮。

聯儲局的議息聲明，指出首季家庭支出和企業固定投資增速放緩。鑑於全球經濟和金融狀況發展，以及通脹壓力低迷，決定未來任何調整利率的行動會「保持耐心」。

加息減息門檻均提高 經濟增長放緩但未衰退

市場憂慮聯儲局的決定，是反映了美國經濟增長放緩。摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，聯儲局今次決定，是提高了利率向上或向下調整的門檻。現時經濟增長放緩但不足以擔憂衰退，而且沒有通脹壓力，聯儲局需要很多理由才能提高利率，不排除去年底市場被拋售的情況亦有可能重演。

摩根資產管理表示，美國聯儲局滿意目前的中性政策，亦提高了加息或減息的門檻。（路透社）

「聯儲局正設法令經濟軟着陸 成功機會高」

他指出：「任何減息的跡象都可能會引發對衰退的憂慮，聯儲局正設法令經濟軟着陸，而今次成功的機會較高。」Kerry Craig強調，他們不預期美國於今年或明年會出現衰退。

採取中性政策 保需求債券控制收益率

Kerry Craig認為，聯儲局目前滿意中性立場，今次行動顯示出聯儲局接近他們認為應該採取的中性政策。調整縮表時間的原因比較技術性，而摩根資產管理贊同向市場闡釋縮表流程大綱的做法。

該行又指出，輪換所有財政資源分布，應可保持債券的市場需求，從而控制收益率。

摩根資產管理認為，在不存在衰退的前景之下，有可能帶來較佳回報。