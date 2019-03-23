法拉利、林寶堅尼短期不會推出電動跑車　因「唔夠貼地」

Tesla已有電動跑車，起步至時速60英里只需要2.3秒，與意大利車廠法拉利和林寶堅尼的超級跑車可以一戰。近年汽車界均發展電動車，不過法拉利和林寶堅尼都表示，短期內不會推出電動車，其中一個原因是電動車「不夠貼地」。

要與傳統跑車匹敵 就要更大、更重電池

跑車不是短跑比賽，不是只看起跑速度這一點，還要計算高速入彎，以及長時間的高速運作。《CNN》指出，如果電動跑車要真正比得上現時的跑車，就要裝上更大的電池，重量甚至超過燃油跑車引擎和波箱等零件，在重量上首先已經「得不償失」。

大型電池意味着 失去低重心優勢

其次，這麼大的電池，需要佔用的空間就更大。林寶堅尼技術總監Maurizio Reggiani在日內瓦汽車展解釋了電池組件的挑戰。

原來，要裝上這麼大型的電池，無可避免要佔用駕駛者和地面之間的空間。但超級跑車要維持低重心，才能有好的轉彎表現，電池令車身不夠貼地，等於犧牲了低重心的好處。

缺乏引擎聲 法拉利不願意造假

此外，超級跑車的引擎聲也是主要賣點之一，特別是法拉利和林寶堅尼兩間車廠，都是車迷長期喜愛的東西。然而電動車缺乏這種引擎聲，駕駛時少了這種樂趣。

有些車廠為了彌補這項缺失，將假的引擎聲引入車廂，甚至連燃油汽車都有假的引擎聲。不過法拉利技術總監Michael Hugo就表示，他們從來都沒有這種想法：「我們必須要保持信譽。」

電動跑車售價太高 超過200萬美元

再者，電動跑車的售價高昂。以Rimac最新公布的超級電動跑車為例，索價超過200萬美元，就算在超級跑車世界也十分「高貴」。

法拉利等車廠也不是拒絕環保，該公司表示，短期之內有計劃推出混合動力超級跑車，但電動跑車就還要等一等。

電池及動力系統過熱等 均是重大挑戰

Rimac創辦人Mate Rimac也認同電動跑車還有技術上的難關：「長期表現還是重大挑戰，當中包括電池及動力系統過熱。我認為這是一項重大挑戰，但相信可以克服。」