騰訊告別高速增長　專家：轉型期要靠內地科創板「撐住」

股王騰訊（0700）公布截至去年12月底的全年業績，盈利按年僅升10%至787億元人民幣，勉強有雙位數增幅，但跟前幾年的增速分別甚大。若單計第四季，股東應佔盈利更是按季大跌39%，按年跌32%，表現認真嚇人。

以騰訊現價363港元計，騰訊市盈率高達40倍，盈利年增長卻只有10%。東驥基金管理董事總經理龐寶林直言，騰訊現價「有少少Over」，認為350港元以下會比較合理。

他形容，騰訊現在身處轉型期，業績較遜色不意外，其實過往不少投資者都預期騰訊業績會差，所以之前股價才會深跌過一輪。不過最近騰訊股價有所回升，現在業績不是很對辦，料會出現回吐。

中央嚴管下，騰訊遊戲業務增長大幅放慢。（路透社）

轉型期要靠科創板撐住

龐寶林表示，他相信騰訊轉型會成功，但因為規模太大，轉型要一段時間，在騰訊遊戲業務增長放慢時，就要靠包括廣告和雲業務在內的其他增長點支撐。據最新數字，騰訊遊戲業務增長乏力，智能手機遊戲業務收入按年增24%，個人電腦客戶端遊戲業務收入則按年倒退8%；但與此同時，網絡廣告業務錄得按年增長44%，其他業務收入（金融科技及雲服務）則按年增長80%。

「不過轉型最幫到手，是中國的科創板，會好快見效，可能下半年就見效。」他解釋，騰訊近年有不少投資都獲得很高的估值，可能較騰訊最初投資時升值了20多倍，料騰訊會陸續將這些業務或公司於內地新設立的科創板上市，將會令騰訊獲得不錯的「其他收益淨額」。

騰訊近年積極收購科創公司，漸成股壇「大拆家」。（路透社）

料科創板估值更高

被問及騰訊音樂、閱文（0772）、易鑫﹙2858﹚、眾安在綫﹙6060﹚、搜狗等不少騰訊其下重磅公司已上市，會否擔心騰訊漸漸「無貨賣」呢？龐寶林表示，騰訊手下仍有很多公司，即使市值不如之前「重磅」，但有信心中國科創板在容許同股不同權下，估值可以較香港市場高出很多，仍會為騰訊帶來不菲的收入。

其實騰訊早已不是單純的遊戲和社交媒體公司，自2010年開始屢屢大手投資科網公司和初創企業。隨愈來愈多被投資的公司成熟到足以上市，且內地股市又對科網企業大開綠燈，相信這一股東風，將有助股王轉型翻身。