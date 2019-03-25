滙豐強積金智選計劃　下調2基金管理費

滙豐宣布旗下強積金的「自選計劃」將合併入「智選計劃」，整合後智選計劃將有20隻成份基金可供選擇。另外，滙豐同時宣布下調智選計劃旗下2隻成份基金的管理費，包括歐洲股票基金及北美股票基金，由每年資產淨值的1.35%下調至1.3%，是次整合和下調管理費預定於今年7月1日生效。

6隻自選基金 整合到智選計劃

6隻自選基金下的成份基金，包括自選均衡基金、環球股票基金、自選美國股票基金、自選歐洲股票基金、自選亞太股票基金及恒生中國企業指數基金，將整合到智選計劃。

滙豐香港退休金主管葉士奇表示，市民宜審視退休儲備是否足夠，並建議定期檢視基金組合。（余俊亮攝）

料減管理費令15萬成員受惠

滙豐香港退休金主管葉士奇表示，合併後亦保留了現有2個計劃下的所有基金選擇，從而增加成員的成份基金選擇。他指，預期2隻基金減價後有超過15萬名成員受惠，管理規模達70億元。

他指，該行不時檢討收費結構，是次下調收費是歷來第7次，希望成份基金的管理費處於市場中位數以下，並發揮規模經濟效益，以更大的資產規模分攤固定成本，從而有較低的基金開支。

葉士奇提醒，本港強積金供款水平相對海外仍處較低水平，市民宜審視退休儲備是否足夠，並建議定期檢視基金組合。