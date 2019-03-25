蔚來汽車創始人李斌：重整人手裁員3%　確立未來3年目標

早前有蔚來汽車離職員工爆料，蔚來大規模裁員和銷假後，公司創始人、董事長兼行政總裁李斌發布了內部信，確立了公司未來3年的發展目標，同時李斌還提到蔚來人手重疊，因此將於今年上半年裁員約3%，把公司總人數控制在9,500人之內。

李斌對公司發內部信時就提及到需要重整人手架構，公司未來3年優先處理3個工作目標，包括用戶滿意度、提昇運營效率和第二代平台開發，相關工作包括按時交付車型ES6、提升毛利率、提昇運營效率和組織效率優化等等。

日前有疑似蔚來汽車離職員工在網上發帖文爆料指蔚來將大規模裁員，蔚來官方迅速發聲明回應指消息純屬捏造。

蔚來去年淨虧損96億元

在3月6日，蔚來汽車發布了首份年報，年報顯示，2018年蔚來汽車總收入為49.512億元人民幣，汽車銷售總額48.525億元；年度經營性虧損為人民幣95.956億元，年度淨虧損人民幣96.390億元，同比增長92.0%，毛利率為-5.2%。

蔚來首席財務官謝東螢解釋，造成該現象的部分原因，是2019年中國政府對電動汽車補貼減少的預期，使去年年底交付提速，以及元旦和春節假期期間的季節性下滑。

除此之外，財報還顯示蔚來汽車近期停止了在上海建設新能源電動汽車先進基地的計劃，戰略聚焦於整車製造合作模式。李斌解釋停建嘉定工廠是蔚來根據自己實際情況和發展節奏做出的決策。