亞洲競爭力報告　香港跌至「梗頸四」輸韓台星　創新能力被批評

博鰲亞洲論壇2019發布《亞洲競爭力2019年度報告》，香港排名由2017年的第二，下跌至第四，新加坡亦由2017年排名第一，下跌至第三。韓國及台灣的綜合競爭力分居冠、亞軍，較2017年度提升兩位。日本、以色列、澳洲、紐西蘭、中國、阿聯酋分列第5至10位。

新加坡及香港從2014年起，已分別排在榜首及第二位，直至今年才遭到韓國及台灣取代。報告指出新興工業化經濟體排名仍靠前，作為今年榜首的南韓，得分70.84分，台灣得分為68.74分。

除了韓﹑台兩地外，日本﹑阿聯酋及馬來西亞排名較去年提升2位。位於中亞的格魯吉亞，排名按年提高了3名。

建議香港加強高等教育和創新能力

《亞洲競爭力2019年度報告》已連續第9年發布，分別從商業行政效率、整體經濟活力、基礎設施狀況、社會發展水平、人力資本與創新能力等5個方面，分析37個亞洲、亞太地區經濟體前一年度的經濟競爭力具體表現。

報告指，香港作為世界上最開放的經濟體之一，擁有高效、穩定和值得信賴的營商制度和金融市場，基礎設施狀況亦十分發達，但指香港在人力資本與創新能力方面較弱，只排在第12位，影響了香港排名。建議香港為建立真正的創新驅動經濟體，尚需改善高等教育和創新能力。