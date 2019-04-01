日本61%加盟店面臨人手不足　政府介入與四大便利店集團商對策

日本便利店人手不足的情況，震驚當地社會，政府亦已經介入展開調查。經濟產業省發表了調查結果，有60%受訪加盟店店主表示，店舖面臨人手不足。

34%認為人手問題已影響日常運作

經濟產業省在3月24日向全國約3萬名便利店加盟店店主發出問卷調查，收回問卷1.1萬份。有61%店主表示，員工人手不足，而有34%認為人手問題已經影響日常運作。

加盟店希望自行設定營業時間

至於被問到是否滿意成為加盟商，只有8%店主表示滿意，不滿意的人佔39%。

店主除了要求便利店總部多加支援之外，亦有意見希望可以自行設定營業時間。

政府冀與四大便利店制定應對計劃

《NHK》引述經濟產業大臣世耕弘成表示，便利店要從國民生活基礎設施的角度，去探討目前的問題。他表示，已經與四大便利店集團交換意見，希望制定計劃，以應對勞動力短缺等情況。

早前爆出加盟店要求晚上休業的7-11，正利用部份門市進行實驗，測試晚上休業的各種影響。而FamilyMart則指出，回聽取會員商店意見之後，做出適當回應。

Lawson指出與會員店定期交換意見，共同解決問題。Ministop則表示，總部明白到加盟店人手不足的處境，正逐間店舖應對。