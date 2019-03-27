國統局﹕首2個月規模以上工業企業利7080億元人民幣　按年跌14%

撰文：張偉倫
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國家統計局今早公布，首2個月全國規模以上工業企業實現利潤總額為7,080億元（人民幣‧下同），按年跌14%。
期內規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額為2,2223.7億元，按年跌24.2%；股份制企業實現利潤總額為4,336.9億元，按年跌13.5%。規模以上工業企業實現營業收入為14.8萬億元，按年增加3.3%；營業收入利潤率為4.79%，減少0.96個百分點。
企業負債率跌 去槓桿成效明顯
截至今年2月底，規模以上工業企業資產負債率為56.9%，按年跌0.2個百分點，其中國有控股企業資產負債率為58.6%，降低1個月百分點，國有企業去槓桿成效明顯。
國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，部份重點行業利潤下跌與農曆新年假期因素有關，並為影響工業利潤下降的主要行業利潤下跌明顯。受工業品價格下降等影響，汽車、石油加工、鋼鐵、化工等主要行業利潤下跌明顯。上述4個行業合計下拉利潤增速14.2個百分點，經測算扣除上述4個行業，規模以上工業利潤按年增長0.2%。
朱虹指出去年同期相比，今年農曆新年假期因素對工業生產經營影響周期更長，對企業生產帶來影響。此外工業生產﹑銷售增速略有放緩，對企業利潤增長亦有帶來影響。