香港電視揚言「以量取勝」　「逆思維」重視老人家玩轉網購！

香港電視（1137）公布2018年業績，每每有大搞作的王維基，揚言「以量取勝」，並在業績報告之中透露獨特的經營方式，竟然一反網購是年輕人為主的「常理」，更重視中年甚至長者市場！

香港電視旗下的HKTVmall和HoKoBuy，與超過2,800個零售商和供應商合作，提供超過27萬件產品及服務。當中又以超市產品及生活雜貨為主，為公司帶來穩定人流。

三期自動系統運作後 每日共處理3.5萬張單

隨着業務擴展，香港電視引入機械化自動倉儲及執貨系統，現時用於28萬平方呎的貨倉之內。第一期及第二期系統已經投入運作，正準備開始安裝第三期。待完成之後，三期系統每日合共可以處理高達3.5萬張訂單。

目前香港電視在將軍澳及青衣都設有物流中心，未來希望在其他區地增設物流中心。

王維基在業績表示，自設送貨車經過特別設計，較前的空間為零下18度的冷凍間隔，而後方車門則是放置常溫的貨品，方便一次過派不同貨品。（資料圖片）

訂單增加住宅配送車隊亦大增，現時連同外判車隊，每日約有250架貨車在運作。

王維基揚言，新零售是「以量取勝」的競賽，必須增加訂單數量，才能夠擴闊邊際利潤並減低配送成本。而拓展市場的秘密，竟然是老人家。

中老年人忠誠度、消費力高 同儕影響力大

他指出，相比年輕的數碼新世代，香港電視更重視中年甚至年長的市場。

首先，公司深信這班消費者在學懂使用該公司的網購平台之後，將會是更忠誠的客戶，而且中老年人在同儕之間的影響力亦較大。其次，中老年人的消費力較高，有助提升訂單價值。

目前香港電視開設了46間O2O門市，王維基強調他們的門市與別不同，除了展示貨品種類，更重要的是成為教育中心，接觸不同層面的潛在及現有客戶，增加客戶與HKTVmall的互動和連繫。

香港電視計劃今年底前拓展O2O門市至120間，除了成為教育中心之外，更是為了增加自取點，降低配送成本。（資料圖片）

2019年大增O2O門市 增自取點降成本

而O2O門市對公司來說有更大作用，例如美孚新邨、大圍、大埔等門市，自取訂單數量超越了配送到戶訂單，能直接減低配送成本。

公司表示，2019年底目標要開設約120間O2O門市，進一步成新的訂單自取點及步行距離的配送中心，以進一步減低送貨到戶的成本。

在上述策略之下，公司2019年的目標是全年訂單總商品交易額達到32億元，較2018年增長約4成。