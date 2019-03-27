【虛擬銀行】金管局：沒有優先挑選銀行機構申請者　著重風管能力

金管局宣布發出3個虛擬銀行牌照，並積極審批其餘5個申請。金管局副總裁阮國恒指，剩餘申請已非常接近完成的階段，但沒有時間表，亦非必定要發牌予剩餘5個申請者，強調必須符合發牌條件和政策目標。

首批3個虛擬銀行牌照，其中2個牌照都是本地大型銀行有份，阮國恒指出，沒有因為申請機構有銀行成份，就優先挑選或有所偏好，先發出這3個牌照只是因為近日完成審批程序；又指出審批過程沒有考慮申請人的背景資金來源，亦沒有偏好要選出合組財團，反而關注協同效應。

定價非競爭唯一手段

至於有獲批牌照的機構沒有銀行經驗，公司去年亦「蝕錢」，阮國恒指不評論個別個案，審批時主要看有否長期經營虛擬銀行業務的能力，有否足夠財政能力，或有否股東提供支持等。很多申請者都沒有銀行經驗，但局方審批準則也包括其業務計劃、管理層、董事局的組成等，以觀察整個團隊是否有足夠經驗，特別是風險管理能力，反洗錢經驗，如何處理客戶糾紛等。

他指出虛擬銀行會為市場帶來競爭，但相信市場可以接受，若計算申請者投入資本的總量，即目前平均約19億元，對比本港銀行體系不算太大。他說，傳統銀行亦有提供不同科技的解決方案，讓客戶體驗提升，強調定價非競爭的唯一手段，金管局批出牌照，也不容許機構有掠奪性定價。

他說，沒有發出虛擬銀行牌照的上限，亦沒有固定指標量度市場反應，要視乎有關業務推出後，市場是否接受，包括機構間的競爭關係，客戶接受程度，客戶使用服務的經驗是否正面等再作判斷。同時獲發牌機構需要持續性符合要求才能維持虛擬銀行的牌照，任何時間不符合要求，當局都有權取回牌照。

阮國恒（圖左）指出，虛擬銀行會為市場帶來競爭，但相信市場可以接受。（洪嘉徽攝）

虛擬銀行主要服務零售層面和中小企

阮國恒指出，3大政策目標包括推動香港金融科技和創新，為銀行客戶提供新體驗和促進普及金融，所謂普及金融，即虛擬銀行的主要服務對象為零售層面和中小企，特別是規模較小的中小企。

金管局於2018年5月底發出《虛擬銀行的認可》的指引修訂本，至8月底共收到33份的虛擬銀行申請，其中11家申請人未能提交足夠資料。

到去年10月底根據4個準則甄選了8份申請，直至今日終發出3個牌照，並積極處理其餘5份申請。