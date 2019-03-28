騰訊持股網上保險平台Blue　擬5年內加碼3億投資科技創新

由騰訊（0700）持股2成的網上人壽保險品牌Blue，去年9月正式推出。Blue行政總裁孔德秋表示，計劃於未來5年投資至少3億元作技術創新，並有意加強與騰訊的協作。

去年第4季錄133萬元年度化保費

孔德秋出席傳媒午宴時指，根據保監局數據，公司去年9至12月錄得約133萬元年度化保費，保單數目達1,375張，平台自推出以來錄得近80萬瀏覽人次，並向客戶提供7.5萬次報價，對今年業務表現感到樂觀。他透露，計劃於未來5年投放最少3億元作科技創新，包括運用大股東騰訊的雲端服務改善系統基建，以提升系統的靈活性。

孔德秋介紹指，現時公司於客人投保流程中，已運用到騰訊的面容識別技術，亦有透過微信平台進行宣傳，未來會繼續加強雙方協作，亦計劃透過微信銷售保險產品。現時騰訊對Blue持股2成，Aviva（英傑華）及高瓴資本則各持股4成。

由騰訊、Aviva及高瓴資本成立的Blue，去年9月推出首批兩隻產品。（文顥宗攝）

冀年內推出新儲蓄保

Blue主打人壽保險產品，現時透過全數碼化銷售渠道，提供定期人壽、危疾及意外保險共3隻產品。孔德秋指出，公司短期內將繼續聚焦壽險產品，期望可於今年內推出一款儲蓄保險產品。至於將於4月出爐的自願醫保（VHIS）計劃，他表示公司未有向食衛局提交產品申請，但會密切留意市場發展，時機成熟時會考慮參與。

此外，醞釀已久的粵港澳大灣區規劃綱要於2月出台，或會成為本港保險業的新商機。孔德秋指出，區內保險覆蓋率只得6%，部分地區更低至2%，加上擁有大量年輕人口，保險市場具龐大發展潛力。他認為，由於Blue背靠於內地市場經驗豐富的騰訊，若然「保險通」等互聯互通政策加快落地，公司有望搶先把握區內商機。