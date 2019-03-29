麗新：港樓價沒下跌空間　長遠冀收租物業收入佔比提升至6、7成

麗新系今日公佈業績。其中麗新國際﹙0191﹚半年多賺3.3倍至29.15億元，麗新發展﹙0488﹚亦賺約50.76億元，按年增加3.15倍。

麗新發展副主席周福安表示，期內逾17億元的多項物業銷售入帳，加上受惠麗新發展收購豐德麗（0571）額外權益及豐德麗成為附屬公司後，豐德麗財務合併在公司業績內，半年純利出現倍增的情況。

多項因素令港樓價沒下跌空間

周福安指，與帝國集團合作發展的藍塘傲，仍有約20座洋房未推售，他看好該批洋房的銷情。至於會否因政府即將推出「空置稅」，而加快洋房推售速度，周福安表示要與帝國方面商討，不過由於集團的「貨尾」較少，因此預料政策落實後對公司影響不大。

樓市方面，他指美國今年未必會再加息，而土地供應不足，即使填海後仍需時興建交通配套，加上政府增加公營房屋供應，變相令私樓數目減少，因此估計，樓價即使不會大升，亦不會下跌。

周福安料港樓價沒下跌空間。（張浩維攝）

只餘元朗土儲 但未必高價搶地

麗新集團高級副總裁譚君宜就表示，目前手頭上土儲只有早前投得的元朗大旗嶺住宅地皮，雖然住宅的銷售或有機會出現斷層，但他指，內地投地有政策風險，「起身就可能出一個限購令」，而香港的政策較穩定，令投地競爭更大。又強調集團仍有其他收租業務，不是單純的發展商，因此未必需要高價搶地。

他又表示，長遠而言集團希望收租物業收入佔比達至少6至7成，「不過呢個係一個好長遠的目標。」又提到，目前集團同時有9個項目同時開工，令資本開支大幅上升，但目前麗新系的現金水平，及可動用的貸款水平高，相信可以應付。

周福安表示海洋公園萬豪酒店平日入住率約6、7成，假日則可達8、9成。（張浩維攝）

海洋公園萬豪酒店假日入住率達8成

另外，由麗新夥拍萬豪發展的海洋公園萬豪酒店，早在去年底已經開幕，周福安表示，酒店平日的入住率約6、7成，假日則可達8、9成。

至於旗下位於珠海橫琴的旅遊娛樂項目「創新方」，第1期將於下半年分期開幕，至於第2期的前期工作仍在進行中，暫時未有開幕時間表。被問到會否開發第3至第5期，譚君宜直言有興趣，惟仍要研究。

至於大灣區的發展，譚君宜指集團早已有不少項目在區內，笑言「已經是一間大灣區企業。」