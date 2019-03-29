【博鰲論壇】李克強：中美貿易磋商取積極進展　今年將減稅2萬億

國務院總理李克強出席博鰲亞洲論壇2019年年會的工商、金融、媒體、智庫代表舉行對話會，席間回應中美貿易戰的問題，指中美一直沒有停止貿易磋商，不認同中美處于貿易戰的說法，認為貿易戰對雙方都沒有好處。他又指今年中國將減稅2萬億元（人民幣‧下同），讓企業得到稅務優惠，刺激中國經濟發展。

李克強指，40年來，中美關係經歷風雨，取得歷史性發展，給兩國人民帶來巨大利益，也為世界和平穩定與發展作出了重要貢獻。雖然雙方存在一些分歧，但對話合作始終是主流。根據兩國元首達成的共識，雙方經貿團隊開展多輪磋商，正在取得積極進展。

減稅2萬億刺激經濟

李表示，今年以來，中國經濟穩定運行，近來市場預期得到改善。但面對複雜的環境，困難和挑戰仍不容低估。中國有近14億人口的大市場，有超過1億戶的市場主體，只要把其活力激發出來，就一定能夠保持中國經濟長期向好發展。

他表示今年將減稅2萬億元，並且已經做好了相關部署，一定要讓企業得到稅收優惠，讓真金白銀落到企業手上，決不允許巧立名目亂收費。如有違規行為，將依法依規予以處理。

積極發展人工智能

李又指，中國正在積極實施創新驅動發展戰略，推動大眾創業、萬眾創新，着力培育壯大新動能，加快發展人工智能、自動駕駛、氫能源等新興產業，並為科技成果轉化提供更好的市場環境。