中行料今年淨息差有下行壓力　但資產質素穩中向好

中國銀行（3988）去年淨息差1.9%，升6個百分點，中行副行長吳富林表示，去年淨息差逐個季度均有所上升，受惠於中央下調存款準備金率，令市場流動性充裕，加大了信貸投放。

不過，他指今年淨息差面對下行壓力，歐美主要經濟體貨幣政策放緩，將令該行外幣淨息差受影響。國內方面，由於利率市場化推進，令存款競爭加劇，該行會優化資產結構，控制負債成本。

吳富林又指，早前因應業務需求及監管要求，該行發行400億元人民幣永續債，未來將提高資本使用效率，和以外部資本去補充資本。

料今年資產質素穩中向好

去年中行不良貸款率1.42%，跌3個百分點，不良貸款餘額增加84億元人民幣，至1,669億元人民幣。

風險總監劉堅東表示，去年宏觀經濟金融形勢錯綜複雜，該行努力調整風險管理及處置不良資產，使不良貸款率下跌，今年面對更複雜的環境，風險和挑戰都更巨大，料資產質素會受壓，但中國經濟持續向好的形勢不變下，加上金融監管強化，預計整體風險可控。他預計今年不良資產處置金融與去年相若，冀資產質素穩中向好。

林景臻指，中行將會補足基建投資的不足，例如鐵路、公路、天然氣等設施，亦會減少高污染、低附加值的製造業貸款。（區嘉俊攝）

加大服務普惠金融 貸款不低於900億人民幣

副行長林景臻表示，今年信貸總量穩定適量增長，尤其是基建類和動能轉換類的貸款，今年將繼續加強支持實體經濟，保持貸款總量穩定增長。他又指，去年普惠金融新增貸款升逾12％，預料今年予普惠金融的貸款不低於900億元人民幣。

他又說，中行將會補足基建投資的不足，例如鐵路、公路、天然氣等設施，亦會減少高污染、低附加值的製造業貸款。

劉連舸指，該行致力發展大灣區，將聯合各分部，包括商業銀行、資產管理、投資銀行等一體化，以支持該區發展。（區嘉俊攝）

致力發展大灣區

行長劉連舸指，該行致力發展大灣區，將聯合各分部，包括商業銀行、資產管理、投資銀行等一體化，為客戶提供綜合解決方案，同時設立專項基金，支持該區發展。全球化方面，他指目前銀行於全球57個國家設有分行，今年目標是達至60個，但同時會關注英國脫歐的影響。

他又提到，旗下中銀香港（2388）獲發虛擬銀行牌照，相信可有助擴大大灣區服務。