日出茶太台灣母企　料珍珠奶茶掀起淘汰賽　業界強者愈強

香港珍珠奶茶成行成市，發源地台灣更是百花齊放，當中有幾大品牌較為人熟識，「日出茶太」就是其中之一。日出茶太的母公司六角國際董事長王耀輝預期，行業「雨露均霑」的時代已經過去，未來會演變成強都愈強的局面。

台灣日出茶太是首個進駐巴黎羅浮宮的亞洲品牌。（日出茶太網頁）

今年招聘300人 全球開店料破2500間

六角國際位於新竹的新營運總部大樓，在3月29日落成。《中央社》引述董事長王耀輝稱，該公司全球員工人數已超過1,800人，為了擴大研發產能，建立全球餐飲人才培訓基地，該公司預計今年會招聘300人，員工總數突破2,000人。

該公司目前在全球6大洲都有門市，進駐超過40個國家及地區，旗下有9個自創及代理品牌，預期上半年全球開店數量突破2,500間。

公司希望加拿大開店數目達到100間，圖為溫哥華分店。（日出茶太網頁）

印尼店料突破300間 加拿大可破百

其中代表品牌為日出茶太，今年預期會增加180至200間分店，主攻東南亞市場，預期今年印尼店舖數目達300間，菲律賓達100間，今年馬來西亞和加拿大可達100間店，澳洲則有望達到150間店。

六角國際執行裁王麗玉表示，珍珠奶茶業未來會走向「大者恒大」的趨勢，日出茶太看好東南亞市場成長能力，加上外賣平台興起，預期將會帶起珍珠奶茶風潮。