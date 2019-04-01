滙豐推兩款可扣稅延期年金　內部回報率逾3厘

強積金自願性供款及延期年金的扣稅優惠今日起生效，納稅人購買認可產品，每年合共可享最高6萬元免稅額。滙豐宣布，推出兩款延期年金計劃，以及強積金可扣稅自願性供款賬戶。

新年金主打40歲以上人士

滙豐推出「聚富入息延期年金計劃」及「盈達延期年金計劃」兩款產品，均針對40歲以上的即將退休人士。前者年金期為10年，內部回報率（IRR）約3.5厘，保證年金額比例達7成；後者年金期則為20年或至99歲，IRR為3至3.3厘，保證年金額達82%。該行又為成功申請客戶提供最多7%首年保費折扣。

滙豐保險行政總裁文德華指出，兩款新產品主要針對中年人士，主因為他們有更迫切的退休需要，但公司亦正研究推出針對年輕人的延期年金，或會於今年內推出。他建議，港人挑選年金時，不應單單着眼產品的內部回報率，亦要留意保證年金額比例等指標。

推紅利回贈吸MPF自願性供款

此外，滙豐亦向強積金客戶推出3項優惠，包括客戶向可扣稅自願性供款戶口供款，最高可獲3,300元紅利單位回贈。滙豐香港退休金主管葉士奇表示，現有客戶透過電子化渠道開立新帳戶只需2天，若線下開戶則需7天。

他透露，現時該行客戶自願性供款佔整體強積金供款12%，特別自願性供款（SVC）則佔1.7%，期望政府扣稅措施可吸引市民加大供款。