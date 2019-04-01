中銀香港推100%全保證年金　擬月內加推針對年輕客計劃

自願醫保、強積金（MPF）自願性供款及延期年金的扣稅措施今日（4月1日）正式生效，中銀香港（2388）宣布推出合資格年金計劃，主打年金入息100%全保證，內部回報率亦達3至3.3%。

政府推出扣稅優惠後，納稅人購買合資格延期年金或強積金自願性供款，將可享合共最多6萬元扣稅額。中銀香港表示，今日推出的「中銀人壽延期年金計劃（固定年期）」，已通過保監局成為可扣稅產品。

新產品保證回報率逾3%

中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘介紹指，新計劃主要針對籌備退休、接近退休以及已退休人士，提供15年或20年兩個保障年期選擇，保費繳付期為5年，其後客戶可收取10年每月100%全保證入息，年度化保證回報率（即內部回報率）3至3.33厘。他又指，該行特選客戶可擁首年保費折扣約8.33%，包括出糧戶口客、公務員、企業金融客戶公司員工等，而非特選客戶亦可享4.17%首年保費折扣。

張子裘透露，該行計劃推出另一款針對21至40歲年輕客的可扣稅延期年金，主要賣點是其為終身年金，不設派發期上限，直至受保人身故。他表示，新產品正交由保監局審批，相信可望於4月內推出。張子裘認為，扣稅措施為市民帶來強大誘因，對今年年金市場感到正面。

中銀香港推出合資格年金計劃，內部回報率有3至3.3%。（資料圖片）

籲市民關注年金保證成分

他建議，市民揀選年金時應注意保證年金比額的比例，提醒倘若產品有2成至3成年金屬不保證成分，對整體回報影響相當大。

中銀香港個人金融產品部總經理盧慧敏指出，該行年金產品客戶顯著增加，當中主要為中銀理財客戶升幅達15%，年金客戶也有年輕化趨勢，購買年金的21至40歲客戶數目按年升11%。

該行同時宣布推出「中銀標準自願醫保計劃認可產品」，客戶成功經中銀香港投保，即可享首年保費95折等優惠，優惠期至6月底止。