中國股民狀況調查：全國散戶高達1.4億人　2成人「一味看漲」

「北水」對港股的影響力與日俱增，究竟作為內地A股主力的1.4億「散戶」的背景、投資心理、交易行為又有甚麼特點呢？中國證券投資者保護基金有限責任公司近日發布「全國股票市場投資者狀況調查」，抽樣對投資者進行問卷調查，了解他們的不同特質，可說是中國股民圖鑑。

報告指，截至2018年8月31日，全國股票投資者數量達1.42億，其中自然人投資者佔99.77%，當中近8成受調查投資者收入主要來源於工資、逾九成年度稅後收入在50萬元（人民幣，下同）以下；逾7成受調查投資者把股票投資金額控制在家庭收入的30%以內；受調查投資者主要將投資回報用於改善生活，多數對股票的投資金額最多，其次是存款和銀行理財。

「止賺位」定在10%至50%

投資風格上，逾半受訪者注重長期收益、希望穩定增長；過半數對投資板塊沒有固定傾向；投資者表示主要依靠自己分析作投資決策，會據網上投資專家推介和接受投資顧問輔導的佔比不足10%。報告續指，受調查投資者普遍將「止賺位」定在10%至50%，但約2成投資者屬於只買不賣，一味看漲的「多頭」。

對風險態度方面，逾8成投資者不願承擔較大的風險，逾7成受調查投資者沒有使用槓桿資金炒股，使用槓桿資金的比例超過自有本金的投資者佔比不足2%。