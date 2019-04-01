中美本周進行第9輪貿易談判　傳中方願讓步

中美貿易戰持續，早知國務院總理李克強於博鰲論壇上提到，中美正就貿易問題進行積極磋商，又否認兩國正進行貿易戰。中美將於本周進行第九輪貿易磋商，美國貿易談判代表據報正爭取北京政府收回《網絡安全法》，而中方亦有意為達成協議作讓步。

中美第八輪經貿高級別磋商上周於北京舉行。《新華社》報道，副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）及財長努欽（Steven Mnuchin），討論協議有關文本，並取得新的進展。

美方關注網絡數據問題

《華爾街日報》引述知情人士透露，在上輪磋商中，核心問題是中國的《網絡安全法》，與中國訊息安全法規、跨境數據流動，以及雲計算等高科技領域相關的問題，佔據了談判議程。



知情人士指，中國官員近幾周都展示出正面態度，嘗試為達成貿易協議掃清最後障礙。此前，中方曾將這些問題視為談判禁區。

中方願意作出讓步

據悉，美國談判代表一直敦促北京明確界定哪些公司會是「關鍵訊息基礎設施」運營商；最近中國官員就指出，將根據運營商在中國市場份額來作出界定，如果一間在中國開展業務的美國公司，只佔其所在行業的一小部分，它將不受法律規定的數據本地化要求約束。

特朗普政府過去一直敦促中國放寬對美國公司，尤其是大型科技公司的限制，認為這些公司在內地處於不公平劣勢。美方官員表示，中方的《網絡安全法》要求企業將敏感數據存儲在中國境內，並要求它們偏向選用中國的網絡設備，為在中國運營的美國企業帶來嚴峻的挑戰。