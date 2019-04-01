【自願醫保】AIA推標準計劃最低價保證吸客　指定客戶轉保免核保

醞釀超過10年的自願醫保計劃（VHIS）今日出爐，友邦香港（AIA）宣布推出各一個標準計劃及靈活計劃，當中標準計劃推出「全城最低價」保證吸引新客。友邦香港及澳門首席科技及營運官兼自願醫保計劃總裁葉文傑表示，近3年購買醫療保的客戶，大部分均可獲免核保轉保。

冀日後保費加幅低於通脹

葉文傑出席記者會時指，目前自願醫保標準計劃平均保費為4,000元，較政府原先預算的4,800元低，而公司標準計劃平均保費亦略低於此水平。他坦承，因應醫療通脹等因素，日後收費水平必然會有所調整，但期望加幅低於通脹水平。至於轉保安排方面，他透露，持有指定醫保計劃，或於近3年新購保單的客戶將可免核保轉保。

友邦香港及澳門產品策劃部部門主管馮偉成補充，由於自願醫保覆蓋擴大，平均保費將較一般保單略增，但計入折扣及扣稅優惠，相信保費仍具吸引力。友邦就標準計劃推出「全城最低價」保證優惠，如有其他保險公司之首年保費較低，優惠期內首1萬張新保單將可獲回贈相關保費差價。另外，新客戶於年底前購買靈活計劃，亦可獲4個月保費回贈。

葉文傑（右二）表示，由於醫療通脹等因素，自願醫保計劃保費長遠難免會上升。（文顥宗攝）

推3項MPF自願性供款優惠

友邦同時宣布推出可扣稅強積金自願性供款優惠，包括特別管理費、按供款額計算的額外紅利、管理費半價3項優惠。友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡指，不論公司現有客戶及新客，均可透過網上渠道開立可扣稅自願性供款戶口，需時僅約2日。

此外，公司亦新推出一款合資格扣稅的延期年金計劃，內部回報率（IRR）最高為3.13厘，當中保證回報為1.72厘，保單繳付期為5年，年金期則為10年。