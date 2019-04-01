景順料中國債市受外資歡迎　未來5年將吸資逾9萬億人民幣

《路透》報道， 環球資產管理公司景順（Invesco）指，中國國債和政策性銀行債券正式獲納入國際化債券指數，預期將吸引約1.2萬億美元（約9.36萬億港元)）資金，在未來5年流入中國債市，意味外國投資者持有在岸債券的比例也將由現時約3%，於未來增加至少10個百分點至約13%。

景順亞太區固定收益首席投資總監胡嘉林認為，目前國際投資者看好中國在岸債券，主因是分散配置、收益可觀以及人民幣滙率上揚的預期。該行預期，隨着外資日益吸納中國國債和政策性銀行債券，其對中國在岸企業債券的投資意欲亦將增加。

債市對外國投資者有吸引力

他指，此前標準普爾獲准在中國成立運營運信用評級機構，內地債券現時可按照國際標準進行評級，有助外國投資者熟悉中國企業債券市場。

他續指，中國實施寬鬆貨幣政策，並繼續開放金融市場，料將支持私營企業的財務狀況，令違約率保持於低位。同時，受惠於強勁的經濟增長，加上貨幣政策持續為市場提供流動性，中國債市仍然甚具吸引力。

滙豐預計逾1萬億資金流入中國債市

另一方面滙豐資本巿場亞太區聯席主管陳紹宗亦預計，未來20個月將有1500億美元（約1.17萬億港元）外資流入中國債市，以現時外資佔內地債市約2%份額，有關份額未來可增加到5%至10%。

他稱，過去2至3個月，歐美資金在滙豐開戶投資內地債市的數目明顯增加。中國債券的收益率比成熟市場高很多，倘若不參與中國債市，跑輸大市的機會高。

雖然中國債券違約率在上升，他認為目前中國債券違約率仍低於許多國家。

其他指數加速納入中國債券

彭博今年1月底宣布，中國人民幣計價國債及政策性銀行債券將自4月起納入彭博巴克萊全球綜合指數。預計有363支中國債券被納入該指數，將在該指數54.07萬億美元的市值中佔比達6.03%，人民幣計價的中國債券將成為第四大計價貨幣債券。另外兩大主流債券指數－－摩根大通全球新興市場多元化債券指數（GBI-EM GD）和富時世界國債指數（WGBI）也將加速納入中國債券。