【自願醫保】宏利推首年保費9折優惠　現有醫保客戶可免核保轉保

自願醫保計劃（VHIS）今日正式出台，各大保險公司均推出新計劃應戰。宏利香港宣布，推出自願醫保標準計劃及靈活計劃。宏利香港個人理財產品業務部首席產品總監紀榮道表示，公司現時所有客戶均可免核保，「轉會」至同級別的自願醫保計劃，而不論新客或現有客戶，均可享首年保費9折優惠。

靈活計劃保額最高每年100萬

紀榮道出席發布會時指，宏利自願醫保靈活計劃提供9個選項，包括不同病房級別，以及為超額醫療費用提供額外賠償，不計附加醫療保障，保額最高可達到每年100萬元。此外，客戶選擇增添附加醫療保障後，在住院或接受手術前獲公司簽發初步評估，或可獲最高100%的醫療賠償。

紀榮道續稱，公司所有現有醫保客均可免核保，轉換至同級別的自願醫保計劃，無需再披露病歷及身體狀況，即使曾經染病，亦不會影響新保單的保障範圍或保費，但若涉及保障範圍（如病房級別）升級，則有機會需要再核保。

政府上周公布首批自願醫保計劃清單，宏利的標準計劃及靈活計劃均獲批。（資料圖片）

推首年保費10%折扣優惠

宏利亦就自願醫保推出多項優惠吸客，包括現有醫保客或新客即日起購買自願醫保產品，首年保費可獲10%折扣，為家庭成員申請亦可享最多20%保費折扣優惠；另若加入宏利的健康計劃「Manulife MOVE」並達到活動量目標，續期時可享額外10%折扣保費；若連續2個保單年度沒有提出索償，可再獲得最多16%折扣。

此外，宏利亦推出強積金可扣稅自願性供款戶口，公司僱員福利業務部副總裁兼主管吳清發指，客戶可循網上渠道申請開立新帳戶，若然文件齊備，需時僅約數天。

保監局較早前公布合資格扣稅延期年金名單，共有7項計劃獲批，惟暫未有宏利旗下產品。紀榮道指，公司一款延期年金正交由局方審批，預料可於短期內推出。