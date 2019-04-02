滙豐推信用卡積分「開心Share」功能　去年簽帳額雙位數增長

簽卡、儲分、換獎是不少港人熱衷的「遊戲」，但過往信用卡積分只能「獨食」，或令消費者未能用盡着數。滙豐銀行宣布，旗下信用卡獎賞App「Reward+」推出新功能，客戶可與親友分享簽卡賺取的積分「獎賞錢」。

滙豐介紹指，該行個人信用卡App內的新功能，可免費與親友分享「獎賞錢」，而獲贈積分者則可用於繳付單項信用卡交易帳項，或整張信用卡月結單。

冀新功能促進用戶社交互動

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷出席記者會時指，期望新功能可促進客戶的社交互動，惟該行並無設下用戶或簽帳額等的增長目標。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷（左）表示，期望新功能可促進客戶的社交互動。右為滙豐香港區零售銀行及財富管理業務信用卡及私人貸款主管甘家儀。（文顥宗攝）

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務信用卡及私人貸款主管甘家儀則指，該行於去年初推出新App後，錄得近45萬次用戶下載，當中「賞付款」功能更錄得逾100萬次交易。她透露，用戶加入該獎賞平台後，簽帳額較之前上升12%，反映新平台具吸引力。

此外，近日本港零售市道有放緩迹象，但甘家儀指，去年該行信用卡簽帳額按年錄雙位數升幅，年初至今亦有不俗表現，現時該行個人發卡量達400萬張，冀望今年將繼續平穩增長。