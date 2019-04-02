【虛擬銀行】渣打擬6至9個月內推出服務　初期聚焦存貸業務

金管局上周發出首批虛擬銀行牌照，由渣打香港、電訊盈科（0008）、香港電訊（6823）及攜程金融合組之財團，躋身本港3間虛擬銀行之列。渣打香港行政總裁禤惠儀表示，爭取於6至9個月內推出服務，初期會先推出存款、貸款等基本銀行服務。

虛擬銀行團隊現有100人

禤惠儀於記者會上表示，虛擬銀行正密鑼緊鼓制定風險管理框架、招聘人手及進行系統測試，期望可於6至9個月內推出服務。她透露，現時虛擬銀行團隊共有100名員工，部分來自渣打，亦有於海外具備虛擬銀行發展經驗的人才。

問及虛擬銀行的生意模式時，禤惠儀指首階段會推出存貸服務，及後再視乎市場反應及客戶需求，研究開展其他業務，虛擬銀行會以普及金融為發展核心，以數碼渠道面向多元化客戶，尤其是熟悉科技的年輕人。她強調，不會以掠奪性定價搶客，相信減價戰對整體市場無益，期望以用戶體驗吸引客戶。

渣打香港一姐禤惠儀表示，虛擬銀行不會以減價戰搶客，認為此舉對市場無益。（羅君豪攝）

香港電訊冀擴大數碼生態圈

香港電訊執行董事及集團董事總經理許漢卿則指，公司及電訊盈科涉獵電訊、影視娛樂等範疇，公司旗下獎賞平台「The Club」擁有近270萬用戶，已建立一套數碼生態圈，而虛擬銀行業務是其自然延伸，期望藉此強化客戶關係，及吸納年輕客源。對於目前公司旗下已有電子錢包業務「Tap & Go」，她認為兩者商業模式雖有一定差別，但未來發展可望相輔相乘。

攜程旅行網高級副總裁及攜程金融首席執行官馮雁指，公司旗下金融服務於內地已有逾1,000萬客戶，主要基於旅行場景提供金融服務。她相信，攜程可將其於旅遊領域的經驗，注入虛擬銀行業務，加強對香港人的服務。

根據金管局公布，是次獲發牌照的合資公司SC Digital Solutions Limited由渣打牽頭，持有65.1%權益，而電訊盈科、香港電訊及攜程金融將分別持有10%、15%及9.9%權益。另外兩個中標財團，則分別由中銀香港（2388）及眾安在線（6060）牽頭。