渣打料A股股市上漲　或帶動恒指突破3萬點

恒指近日升至接近3萬點，渣打香港財富管理業務投資策略主管梁振輝認為，未來恒指將進入整固期，隨着環球央行轉向鴿派，中國推出刺激經濟政策令經濟年內見底回升，加上MSCI擴大A股比重，有更多資金流入中國股市，將令A股股市上漲，或能帶動恒指突破3萬點關口。

美債部分年期孳息曲綫（yield curve）倒掛，令市場憂慮美國經濟或將陷入衰退，梁振輝表示，倒掛情況會否持續一段長時間，仍有待觀察，難以判斷美國經濟會否轉弱，相信聯儲局放緩加息步伐，有助拉動市場信心，會繼續密切留意美國經濟數據。另外，他預期人民銀行會在今年再度降準，惟需視乎經濟數據來決定降準的時間，相信人行不會減息。

林嘉文（右1）認為聯儲局表明今年不會加息，是向市場大派「定心丸」，將利好債券市場，預計債市會平穩發展。（鄺月婷攝）

料美債息較難突破2.75%

財富管理業務投資策略師林嘉文說，聯儲局表明今年不會加息，是向市場大派「定心丸」，低息環境持續，使投資者尋找收益資產意欲增加，將利好債券市場，預計債市會平穩發展，美債息較難突破2.75%。

在英國脫歐方面，財富管理業務高級投資顧問趙海珠估計不太會出現「硬脫歐」，而英磅估值低，經濟數據較市場預期好，相信待經濟不明朗因素消失，英磅未來12個月前景會轉好。她續指，若中美貿易談判有正面消息，將刺激人民幣升至6.5水平，料人民幣今年會平穩發展，年底或見6.65。