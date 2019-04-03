Altaba將清算擬售阿里巴巴等持股　料可分配價值逾3000億元

為Yahoo（雅虎）前身一部份的Altaba尋求清算解散，並打算在獲得股東批准前，透過公開市場交易、私人市場出售不超過其所持阿里巴巴股份的50%。

Altbaba預期，清算後可供分配資產總值介乎398至411億元（美元‧下同）（約3,124至3,226億港元），即每股Altbaba持有人可獲76.62至79.22元。

截至去年12月31日，基金共持有阿里巴巴10.96%的ADR股份。Altbaba指出會按阿里巴巴價值為每股177元作分派。

Altaba是雅虎在2016年與美國電信運營商Verizon合併後留下的投資公司。在2017年交易完成後與Verizon旗下的AOL合併為Oath公司，並在2018年11月Verizon重組業務部門後，成為Verizon媒體集團及Oath的一部份。雅虎公司保留了阿里巴巴和雅虎日本股份等資產，這一部份在2017年易名為「Altaba」。去年7月，軟銀宣布從Altaba購入約20億美元雅虎日本股份。

阿里巴巴回應指，任何股東，在任何時候，出於任何目的，都有權力處理自己的股票。集團為雅虎當年投資阿里而獲得的豐厚回報感到高興，同時這些回報能為今天的雅虎幫上點忙而感到欣慰。