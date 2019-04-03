【復仇者聯盟4】美國首影票價炒上4000元　大馬預售幾近售罄

大家等足一年，政府關愛共享計劃的4,000元尚未派發，但大家又有沒有想過如何善用這4,000元？用4,000元看《復仇者聯盟4：終局之戰》（復4）又如何？

《路透》報道，《復4》的預售票房，一舉超過了前兩部的「星球大戰」系列電影，美國兩大訂票網站Fandango和Atom稱，迪士尼（Disney）出品的《復4》首日預售票房超過了2015年的《星球大戰7：原力覺醒》和2017年的《星球大戰8：最後的絕地武士》，但沒有給出票房數字。這兩部星戰系列電影也是迪士尼出品。

eBay首影日門票開價500美元

去年一個影迷調查指，《復4》是2019年最受期待的電影，而在eBay上，更有人為首影日的電影門票開價高達500美元，若大家打算購買爆谷入場觀賞這套萬眾期待的電影，便剛剛好「用盡」4,000元了。不過當《香港01》記者打算按下去探個究竟時，門票已被下架了。

數小時已創票房紀錄

Fandango總經理Erik Davis表示，《復4》的銷售比預期理想，只花了6個小時便超越《星戰7》所創下的首日票房紀錄。Atom則指，《復4》創下了手機訂票的紀錄，頭一個小時的售票額是去年的《復仇者聯盟3：無限戰爭》的3倍。

大馬首影日幾近售罄

《星洲網》報道，《復4》於馬來西亞同樣大受歡迎，電影門票比首影日期足足早了3個星期開售，仍然無阻其「吸金力」，大批影迷已作預購首影日門票，不少場次已接近售罄！

而香港方面，雖然搶先於4月24日上映，比美國院線還要早，不過目前尚未有戲院提供預售門票，暫時未知會否創本地票房紀錄，可以預見將會一票難求！未知上映之時，大家收到政府的4,000元沒有？