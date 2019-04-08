眾安國際：虛銀工作團隊成員8成為港人　可與傳統銀行並存

金管局早前批出3個虛擬銀行牌照，眾安國際籌備部組員盧廷匡表示，公司取得虛擬銀行牌照後，暫時未有落實合作方案可對外公布，但強調公司樂意與其他公司合作，又指出傳統銀行與虛擬銀行可以是並存。因為傳統銀行的基礎之上，虛擬銀行仍有很多發展空間。

他又提到，現時眾安的虛擬銀行工作團隊有8成是香港人，對了解香港市場是很重要，而且團體有來自多種背景的人士，包括傳統銀行或科技出身的人。

眾安國際籌備部組員盧廷匡（左一）表示，公司取得虛擬銀行牌照後，現已與超過30個潛在合作伙伴商談合作。（馬健彰攝）

Bowtie：電子化令保險公司成本大減

保險科技初創OneDegree共同創辦人郭彥麟表示，公司與數碼港合作，計劃今年下半年在東南亞及北亞推出產品。

另一保險科技初創Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝則指，現時買保險的很多步驟仍要透過人手工作，當中以電子完成的步驟不足1%，但如果虛擬保險推出後，電子化的工作令保險公司的成本大幅減少，客戶的投保費將大幅減少。

數碼港將主辦2019互聯網經濟峰會

數碼港與香港政府主辦2019互聯網經濟峰會將於4月15至16日舉行。峰會主題為多項創新科技，包括區塊鏈、供應鏈及量子運算等，並會針對金融科技、保險科技、虛擬銀行及企業業科技等科技，探討其應用對未來商業和社會帶來的影響。