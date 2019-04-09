共享工作空間theDesk：行業增長潛力大　5年內供應或可急升10倍

共享工作空間（Co-working space）發展速度快，惟近日內地經營者氪空間「撻訂」，棄租7層樓面，引起市場對行業前景的關注。theDesk聯合創辦人許飈在傳媒聚會上表示，過去兩至三年大量資金流入行業，導致部分企業「搏命開」共享辦公室，但即使部分企業離場，共享辦公室仍有非常大的增長潛力，而在經歷整合期後，經營者或會逐漸減少。

theDesk聯合創辦人許飈表示，過去部分企業「搏命開」共享辦公室，認為市場汰弱留強之後，供應會再次急升。（林樂謙攝）

不設娛樂設施提高工作效率

他認為共享辦公室是大趨勢，目前香港傳統辦公室供應約2.7億平方呎，而共享辦公室則不超過200萬平方呎，只要企業找到一套生意方程式，5年內該類供應或可急升10倍。

公司以「共融社區」及「Co-work 2.0」為賣點，不設娛樂設施，提供辦公室、活動空間及會議室等設施，希望租戶可以專心工作，增加工作效率。公司亦會與鄰近其他企業合作，希望促進各租戶與潛在合作伙伴的交流。

金鐘據點佔地3.6萬平方呎

theDesk目前在西環和銅鑼灣設有3個據點，新據點金鐘統一中心將在本周五（4月12日）開業，佔地3.6萬平方呎，提供92間1至11人私人辦公室，以及共享辦公桌，可容納529人。私人辦公室月租由7,300元起，共享辦公桌則由3,750元起。

許飈表示，金鐘據點投資額過千萬元，雖然創業過程仍需不斷摸索，但認為並不是一門「燒錢」的生意。

銅鑼灣兩據點出租率逾八成

他表示，尋找客源是具挑戰的一環，過去公司曾找地產經紀幫忙「賣枱」，但後來發現「唔work」，便開始以共融社區概念，在媒體及社交平台上建立品牌知名度，拓展新客源。

他透露，現在銅鑼灣兩據點出租率逾八成，3個據點續租率亦有約八成，未來會在上環及中國上海擴展業務。