調查:64%中產以儲蓄累積財富　料今年經濟將放緩

有調查指，逾6成中產人士以儲蓄存款累積財富，遠超購買股票及保險；近5成受訪者認為儲錢困難是因為難以預測將來變化，惟75%受訪者每月只用3成或以下收入作儲蓄。

建行亞洲於今年1月委託中大訪問超過2,500人，並聚焦當中的511名，齡介乎35至55歲，月入約3至6萬元的中產人士作重點研究，了解港人對儲蓄、退休規劃及理財習慣的觀念及意見。

在累積財富方面，受訪者可選多項選擇，最多的是儲蓄，有64%受訪者選擇以活期及定期存款以累積財富；受訪者對投資較審慎，只有40%人選擇購買股票，37%受訪者選擇購買保險，而基金或債券只有31%。另外，有逾40%受訪者則指沒有多餘錢可儲蓄。

購買人壽比醫療保險者更多

調查亦顯示，接近8成人擔心退休後未能應付醫療開支，約6成受訪者亦認為根據現時的儲蓄及投資習慣，不足夠應付預期的退休生活。接近2成人表示不清楚需要多少錢應付退休生活。接近8成受訪者均認為最能夠保障自己及家人的保險為醫療及危疾，人壽保險只有5成。但買的保險卻以人壽保險優先，接近75%受訪者表示已購買人壽保險，反而醫療及危疾則較次。

對於環球經濟樓市及股市表現，72%受訪者覺得環球經濟增長在2019年將放緩，而中美兩國的經濟最有可能為環球經濟帶來風險。投資方面，近90%受訪者覺得在2019年股市只會持平或下跌。至於樓市方面，近8成人覺得在2019年只會持平或下跌。