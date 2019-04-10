余偉文：中美貿易關係引發亞洲經濟下行風險　籲要做足準備應對

金管局副總裁余偉文出席一個研討會時提到，因應中美貿易戰持續，亞洲經濟正面對下行壓力，本港去年第四季出口表現亦受中美貿易戰所拖累，期望兩國可達成共識。

他又指出發達經濟體貨幣政策由收緊轉向寬鬆，有利區內貨幣及投資氣氛，但或會造成資金快速流動及波動，認為要管理資金流，以防情況逆轉。

稱亞洲經濟面臨兩大挑戰

余偉文指，現時亞洲經濟正面對兩大長期挑戰，包括部分國家或跌入中等收入陷阱，以及內地經濟轉型，但認為內地經濟轉型將有利亞洲市場發展，不過部分依賴內地的國家或會較落後。

他認為要解決這些長期挑戰，要透過科技以提升生產效率，金管局積極利用金融科技協助企業，例如開放應用程式介面、批出3個虛擬銀行牌照及快速支付系統等，並預期會有更多。

另外，他提到衍生工具可以有效對沖風險，利好長遠經濟發展，而亞洲區衍生工具每日成交量仍低，有很大增長空間，又指監管機構對創新科技要培育而非限制。他又指出金管局鼓勵國際銀行在符合資本要求及風險標準情況下，將香港發展成為亞洲風險為本衍生工具樞紐。

就有關引入港元隔夜平均指數（HONIA），作為本港銀行同業拆息（HIBOR）以外的參考，他指出目前財資市場公會正在進行諮詢。