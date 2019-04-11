Amazon與微軟爭美國防部百億美元合同　甲骨文、IBM被淘汰

美國國防部價值約100億美元 （約780億港元）的雲計算服務合同，獲多間美國科技公司爭相競投。最新消息指亞馬遜和微軟是達到當局要求，並將是最後的競爭者，而甲骨文（Oracle）和IBM已被淘汰。

美國國防部發言人Elissa Smith表示，在眾多競投者中，只有亞馬遜和微軟滿足了「聯合企業防禦基礎設施雲」（JEDI）項目的最低要求。而鑑於交易的規模、複雜性、潛在的抗議訴訟，以及正在進行的調查，最早可能在7月中旬簽署合同。

亞馬遜涉嫌監聽用戶

另外，亞馬遜被指透過人工智能語音助理Alexa監聽用戶。據《彭博》報道，亞馬遜被指在全球多個國家及地區合共僱用數千名員工，專門負責聆聽和審核用戶與人工智能Alexa的對話，不過，亞馬遜從來沒有向外界公開過這個團隊的存在，也沒有說過Alexa語音技術運行的背後有人類員工介入。

團隊會收聽Alexa用戶家中和辦公室捕捉到的錄音。這些錄音被轉錄，註釋，然後反饋到軟件中，以消除Alexa對人類語言的理解上的空白，更好地回應命令。Alexa語音系統涵蓋Echo、EchoDot、EchoSpot等智能音響產品。

亞馬遜發言人回應事件時強調，公司非常重視客戶個人訊息的安全和隱私，只對極小部分的Alexa對話錄音進行註釋，以改進用戶體驗，強調對系統的濫用採取零容忍政策。在工作過程中，員工無法得知他們所聽到的語音片段來自哪些用戶。