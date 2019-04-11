委內瑞拉油產大幅下滑　全球油供應進一步收緊

《路透》報道，委內瑞拉告知石油輸出國組織（OPEC），由於美國的制裁和停電，該國上個月石油產量跌至長期新低。這增強了全球限產的影響，並令供應進一步收緊。

OPEC發布新一份月度報告中表示，委內瑞拉告訴該組織，該國3月份石油日均產量為96萬桶，較2月份的日均產量下降了近50萬桶。

OPEC及以俄羅斯和其他非OPEC產油國組成的聯盟，自1月1日起每日減產120萬桶，為期6個月。隨著相關國家減少供應，加上委內瑞拉和伊朗的非自願減產，促使原油價格今年內累計升幅達32%，亦導致美國總統特朗普向OPEC施壓，要求降低對油價支持的力度。

俄國希望增加產量

最新公布的產油數字，可能會加劇聯盟內部的爭論，即6月以後是否繼續削減石油供應。一位俄羅斯官員日前表示，莫斯科希望增產，但OPEC一直表示必須維持限產措施。

報告並指出，發達經濟體的石油庫存繼1月上升後，2月有所下降，這一進展將緩解OPEC對出現新的供應過剩的擔憂。

委內瑞拉的原油產量曾位居OPEC前三，但由於經濟崩潰，多年來一直處於下降的趨勢。

加上美國政府為迫使總統馬杜羅下台，決定對委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）實施制裁，並禁止美國煉油企業向PDVSA買入原油。受制裁和停電的影響，3月該國供應大幅下降。