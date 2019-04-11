德勤：亞太地區今年有望保持經濟增長勢頭

德勤發表最新亞太區經濟發展前景展望，建議勿過度誇大政治因素對亞太經濟增長的威脅，因亞太地區在貿易緊張局勢加劇的情況下，仍實現一定程度的經濟增長，各國亦制定短期和長期的應對措施，避免局勢進一步惡化。

留意大宗商品價格波動對經濟影響

報告指出，只要中美貿易爭端不造成重大衝擊，亞太地區有望在2019年繼續保持經濟增長的勢頭。但要留意中國經濟增速放緩，或令前往亞太地區的中國遊客和留學生減少，同時可能對經濟敏感的大宗商品價格造成影響，這類商品價格對東南亞國家經濟健康發展十分重要，動力煤、基本金屬和橡膠等商品下跌，均可能會嚴重影響經濟。

德勤中國首席經濟學家許思濤（中）認為，人民幣溫和貶值有利人民銀行推行政策。（區嘉俊攝）

內需旺盛 中國不需憂慮經濟放緩

中美貿易戰方面，德勤中國首席經濟學家許思濤認為，中國正面臨貿易失衡和市場准入等短期問題，以及產業政策效應和強制技術轉移等長期問題，而種種跡象表明，相關問題的解決正朝正確方向前進。

他又指，不應憂慮經濟增速放緩，中國本土消費需求旺盛，否則難以解釋貿易特別是進口數據造好，即使中國每年經濟增長只有4至5%，對於中國經濟的總量來說仍是極好的成就。但政治來說，經濟增速只能溫和放緩，從中國兩會的訊息來看，若經濟增速在6%以下就會推出刺激措施。

德勤首席全球經濟學家Ira Kalish表示，擔心貿易限制政策的持續實施和未來貿易關係的不確定性，會對投資活動和貿易流通產生負面效應，並衝擊供應鏈。

許思濤認為，當貿易戰談判持續，人民幣兌美元將維持穩定。（路透社）

料今年人民幣兌美元溫和貶值

對於人民幣前景，許思濤認為，當貿易戰談判持續，人民幣兌美元將維持穩定，談判完成後，則將較受經濟因素影響。整體來說，他傾向認為今年人民幣匯率溫和貶值。報告又指，人民幣不須大幅貶值以維持競爭力，小幅走弱將有助人行推行適應性貨幣政策，減輕去槓桿帶來的陣痛。另外，其他國家經驗表明，略高的通脹水平有利緩解陣痛，但這意味需保持相對疲軟的匯率。