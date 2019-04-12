傳中方讓步　修改雲計算領域提議　允更多外國企業營運數據中心

內地或會調整向外開放雲計算行業的內容。據《華爾街日報》引述消息人士指，在中美上周的第九輪經貿磋商期間中方代表團為與美國達成貿易協議，修改了之前一項關於雲計算領域准入的提議，提出將向更多外國企業發放在中國運營數據中心所需的牌照，以及取消從事相關行業的限制。

據悉，中方又提議取消對某些外國雲服務供應商設定的50%持股上限；不過美方談判代表曾指出力度不夠為由，回絕中方之前在這個問題上的提議。

中美雙方本周繼續通過視像會議商討上述問題。但中國最新提議的細節目前仍不得而知，例如將以多快的速度取消持股限制，以及取消這些限制是否僅限於部分地理區域，如自貿區。

美方不滿李克強建議

報道指，中國提出的這項新提議是尋求優化國務院總理李克強上月提出的建議。當時他提出進行市場開放試點，稱外國雲服務公司可在沒有國內合作夥伴的情況下，在自貿區開展業務。可是美國談判代表、科技公司和行業團體對李克強的提議作出批評，認為力度不大且不現實。

消息人士又透露，本周稍早時候，亞馬遜和微軟等一些有提供美國雲計算服務的公司，與中國工信部官員會面，討論中國雲計算市場的問題。目前，外國公司在中國開展雲業務面臨一些限制，包括外國公司一般必須與中國合作夥伴建立合資企業，但外資持股比例不能超過50%。而在存儲、聯網以及其他基礎設施服務方面，外國公司完全被禁止參與。