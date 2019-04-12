銀行公會：銀行推簡易戶口　節省企業開戶所需時間

滙豐、中銀及渣打過去兩星期推出簡易戶口，簡化中小企開戶流程。銀行公會主席禤惠儀指，銀行界推出簡易戶口，是為配合企業對簡單銀行戶口服務的開戶需求，簡化開戶資訊要求及所需時間，有助平衡銀行的風險管理及便利性，若將來客戶需要更全面的銀行服務，可以再提交其他文件作審查。

金管局副總裁阮國恒表示，銀行相繼推出簡易戶口，對中小企開戶有很大幫助，而開戶的新申請數字較他預期快，說明市場有需求。他說，金管局已向業界發出通函，鼓勵其他銀行推出類似的簡易戶口安排，希望越多銀行愈響應愈好，但並無時間表。

企業開戶失敗率 由10%降至5%

另外，阮國恒在《匯思》撰文指出，企業開戶問題得到紓緩，未能成功開戶的申請比率由2016年初的10%，大幅降至目前的5%，金管局「開戶難」專責小組成立兩年以來，已處理逾580宗查詢或意見。

「簡易帳戶」是由傳統存款戶口分間出來的一層戶口，重點提供基本的銀行戶口服務，包括存款、提款、本地和海外匯款等，而服務範圍或交易流量會較傳統戶口收窄。

金管局副總裁阮國恒（左）表示，「簡易帳戶」提供基本的銀行戶口服務，但交易流量會較傳統戶口收窄。右為銀行公會主席禤惠儀。（區嘉俊攝）

重申虛銀發牌沒時間表及先後之分

金管局周三發出第4張虛擬銀行牌照，阮國恒指，發牌審視時會向申請人不斷提出新問題，只要申請人滿足金管局要求，便會發出牌照，形容過程是互動和自然。對於外間有說法稱發牌有先後之分，他澄清沒有，強調金管局公平對待每個申請機構，且沒特定時間表要多久發一個牌。

禤惠儀則指，剛獲發牌的4間虛擬銀行將會成為銀行公會會員，目前已經開始介紹公會的工作，並研究如何加強合作，未來會繼續與虛擬銀行保持溝通，了解營運需要，推動本港虛擬銀行發展。