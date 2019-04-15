瑞銀：拆息攀升因內地經濟數據回穩　續看好環球股市

近期港元拆息（HIBOR）走勢波動，與樓按相關的1個月HIBOR再撲近2厘水平，有業界認為資金流向新興市埸及亞洲區投資，致港元需求加大。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區資產配置分析師趙鳴然認為，內地去年加大對中小企支持，如實施寬鬆信貸政策，直至1月份，內地新增貸款才見明顯增長，而剛出爐的3月份新增貸款升幅更遠勝分析預期，若中國經濟逐漸回穩，香港作為通往中國的門戶，港元資金需求或加大，促使港元HIBOR反彈。

另外，若IPO活躍度增，市場情緒回復，亦會對港元拆息短期有抽升作用，但美國料很大機會今年和明年不再加息，將是港元拆息上升的阻力。

上月略減持環球股市資產

趙鳴然指，瑞銀年初至今都看好環球股市，主要有三個原因，一是貿易戰有正面發展、二是美國經濟數據轉好、三是預期中國宏觀經濟在今年第一季季尾已經觸底，因此仍維持對環球股市「Overweight（增持）」的評級。若果經濟數據觸底回升，企業盈利有增長，相信股市仍有上升空間。

不過，由於美國、歐洲和亞洲股市至今都回升逾15%，上月在資產配置上，對環球股市方面有略為減碼，但往後是繼續減持或會增持仍未有定論，須視乎進一步數據而定。

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區資產配置分析師趙鳴然（右1）表示，若經濟數據觸底回升，企業盈利有增長，相信股市仍有上升空間。（區嘉俊攝）

瑞銀推SAP年初加大環球股票配置水平

瑞銀的系統性資產配置投資組合（SAP），透過該行定量環球股市指標為依據，調整股票配置策略，此投資組合吸納逾300億美元的客戶資金，在去年第4季為客戶資本保值，今年參照指標，將股票配置調高至偏高比重，令客戶在升市中獲利。