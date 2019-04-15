【自願醫保】AIA稱市場反應令人鼓舞　靈活計劃較標準計劃歡迎

自願醫保計劃（VHIS）於4月正式推行，AIA（友邦香港）宣布加推一款高端靈活計劃產品，賣點為不就住院及個別手術項目設賠償限額，並設有3個自付費（俗稱「墊底費」）選項。

冀擴大自願醫保產品覆蓋面

友邦香港及澳門企業業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，新計劃將可完善公司於自願醫保計劃的產品覆蓋面，並向客戶提供更全面的保障。友邦產品策劃部部門主管馮偉成補充，尊尚計劃適合較憂慮大額醫療使費、期望減低不確定性的市民。他又指，現時公司3項自願醫保產品，已可滿足大部分客戶的醫療需要，但不排除日後會推出更多認可產品。

AIA早前已分別推出標準及靈活計劃各一隻，而新推出的「自願醫保尊尚計劃」同屬靈活計劃，提供0、1.6萬及2.5萬元3個年度「墊底費」選項，終身保障限額為2,000萬元，每年保額則為500萬元，保證終身續保。以一名30歲、不吸煙的男性為例，若選擇半私家房、2.5萬元「墊底費」計劃，年保費為4,640元。此外，新產品又容許客戶於特定歲數生日後，免核保調低自付費水平，而若客戶於上個保單年度未有索償紀錄，可獲每年一次的免費醫療檢查服務。

謝佩蘭指出，自願醫保計劃自月初推出以來，相關產品銷情理想。（洪嘉徽攝）

自願醫保產品推出2周銷售不俗

自願醫保計劃至今出台2星期，謝佩蘭透露，相關產品銷情理想，其中選購靈活計劃的人數略多於於標準計劃；已購買自願醫保的客戶中，約有48%為30至49歲人士，反映自願醫保計劃出台，有效加強未退休人士的醫療保障意識。她又指，在已轉保至自願醫保的客戶中，有3成客戶是自行透過電子渠道進行，其餘7成則循保險代理轉保，形容市場反應令人鼓舞。

此外，延期年金及強積金自願性供款的扣稅措施，同樣已於月初生效。AIA早前已獲保監局批出一隻合資格延期年金翔品，馮偉成透露，正研究推出供款年期較長的產品，以滿足不同年齡層客戶的退休需要。