【虛擬銀行】陳家強冀Welab發牌後6至9個月提供服務

WeLab早前獲金管局發出第4張虛擬銀行牌照，財經事務及庫務局前局長、WeLab資深顧問陳家強表示，冀發牌後6至9個月可提供服務，指公司有創新科技和文化，期望為客戶帶來新的銀行服務。

他指，公司雖然是獨資營辦虛擬銀行，但未來開展業務時，會抱開放態度與不同商業夥伴合作，以滿足顧客需求，目前銀行將專注於本港業務。

WeLab早前的上市申請已失效，被問到公司會否再次尋求上市，陳家強未正面回應，僅指做好虛擬銀行是目前的首要工作，未來會增加人手和投資，積極配合監管部門發展金融科技，但就未透露公司投資金額。

財庫局前局長、WeLab資深顧問陳家強表示，做好虛擬銀行是目前的首要工作，未來會增加人手和投資，積極配合監管部門發展金融科技。（區嘉俊攝）

中銀香港：目前是合適時機推出虛擬銀行

中銀香港（2388）虛擬銀行籌備組組長王瀾出席論壇時指，該行早前夥京東數科等取得本港虛擬銀行牌照，認為各股東均有強勁實力，中銀香港可提供風險管理經驗，京東數科則是內地領先科技公司，可在數據管理等帶來幫助。

他指，虛擬銀行的成功因素不只是技術問題，而是時機，認為香港是個成熟和有活力的市場，目前是合適時機在香港推出虛擬銀行。

眾安指虛擬銀行不危險

眾安國際籌備組成員盧廷匡則指，公司是內地首間互聯網保險公司，在內地有豐富金融科技的技術和經驗，理解當中的痛點，相信可將經驗帶到香港。他又指教育市場亦很重要，強調虛擬銀行並不危險。

盧廷匡表示，該公司在獲取牌照後迅速推出網站，不少用戶已在網站登記，希望能了解用戶意見並作出改善。