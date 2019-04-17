王林蘋果減內臟脂肪　日本水果標註功能賣貴3成

買水果，大家當然會看看哪裡出產，西班牙柿、台灣芭樂、岡山晴王葡萄等，在消費者心目中都會「加分」。但分數可以一加再加，最近日本水果再進化，上「功能性」標貼，希望進一步提升競爭力。

較普通水果可賣貴3成

《日本經濟新聞》報道，日本全國農業協同組合聯合會（JA全農），由3月起向日本消費者廳提出申請，為已經認證的水果提供標註。據了解，有標註的水果較普通產品貴3成，但消費者已經漸漸接受這情況。

檢驗出有助健康的成份

其實幾年前已經有這種做法，最早推出標註的是靜岡縣三日蜜柑。由於橙色色素「β-隱黃素」有助骨骼健康，三日蜜柑在2015年推出了「有助於骨骼健康」的標註。之後各地的蜜柑例如產量第一的有田蜜柑，也有同一款標註。

去年這種標註在蘋果上出現，青森縣的「Prime Apple！」和王林也獲批准，標註為「減少內臟脂肪」。

去年底，青森縣產王林蘋果獲得批准，可以加上「減少內臟脂肪」的標註，希望可以提高售價。（網上圖片）

Nagano Purple本港有售 料獲標註

JA全農今次希望推出的標註，將貼在長野縣Nagano Purple之上。這款葡萄在2004年開發，近年出口至香港及台灣等地，日本本地市價每串高達1,000至5,000日圓。

由於信州大學已證明Nagano Purple含有GABA氨基酸，如果受理將可得到「控制血壓上升」的標註。

由於產品有價有市，日本消費者廳透露，愈來愈多生鮮食品申請標註，2018年就有14種，當中一半都是水果。