上海商業銀行去年多賺17%創新高　首季貸款錄單位數增長

上海商業銀行去年盈利28.46億元創新高，按年升17.1%，主要來自淨利息收入增加，特別是美國分行，以及終止出售香港人壽協議帶來特殊收益。

淨利息收入升16.4%，淨息差擴闊17個基點至2.03厘；受下半年市場波動影響，淨服務費及佣金收入只升6.5%。

上商常務董事兼行政總裁郭錫志表示，銀行部份貸款來自海外，主要來自美國，其次是英國，其中美國貸款淨息差較本港淨息差高1厘。他說，有信心今年本港淨息差不會大幅下跌，預料可持平。

上商常務董事兼行政總裁郭錫志表示，虛擬銀行對傳統銀行業務不會有大影響。（區嘉俊攝）

首季貸款錄單位數增長

期內，貸款總額增長11%，主要是企業及海外貸款帶動，存款亦升5.4%。全年貸款減值比率由0.75%，改善至0.7%，資本充足比率微跌0.3個百分點至18.6%。

郭錫志表示，上商貸款增長減慢至11%，與2017年增速逾20%，導致基數較高。他又透露今年首季貸款仍有單位數增長，全年看法則審慎樂觀，料主要由項目貸款及海外投資物業相關貸款帶動。

他又指，金管局近日發出4張虛擬銀行牌照，獲牌公司須慢慢適應市場，了解用戶需要去發展業務，該行會視乎其策略作應付措施，認為對傳統銀行不會有大影響。

銀行存款價格戰最激烈階段已過

近期拆息上升，銀行資金成本增加，執行副總裁兼財資業務處總監黎健生表示，主要由於資金集中數間銀行，IPO集資亦有影響。他又說，利率趨升以來，銀行存款價格戰仍存在，但最激烈階段已過去。