華潤傅育寧料內地首季經濟續放緩　惟無需過度憂慮衰退

中國將於明日（17日）公布國內生產總值（GDP）數據，華潤集團董事長傅育寧預料，今年首季內地經濟將繼續放緩，但強調內地仍有消費升級、創新創業等利好因素，市場不應過份擔憂出現經濟衰退。

內地仍需解決發展不平衡問題

傅育寧出席論壇時指，中國經濟增長自2011年跌穿雙位數後持續放緩，但與其他大型經濟體相比，增長速度並不算慢，仍保持中速增長。但他認為，內地於經濟轉型過程中，仍有不少問題需要解決，包括地區發展不平衡、城鄉差距較大等，而內地企業於創新科技的投入不足，令中國缺乏技術優勢。

傅育寧認為，內地於經濟轉型過程中，仍有不少難題需要克服。（洪嘉徽攝）

冀內地淡化國企民企標籤

傅育寧提及，隨着內地持續推進改革開放，現時民營企業已為中國貢獻高達8成就業及9成新增職位，他認為當局應陸續淡化國企、民企、私企乃至外資企業的標籤，容許所有企業公平競爭。

此外，粵港澳大灣區於2月中正式出台。傅育寧指出，大灣區發展可望培育出新的增長點，而華潤旗下各業務板塊亦會毫不猶豫地，在區內9個城市擴大投資，亦會研究在香港涉足城市垃圾處理等業務。