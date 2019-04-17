國統局﹕今年首季固投10.2萬億元人民幣　按年升6.3%

撰文：張偉倫
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中國國家統計局公布今年首季全國固定投資（不含農戶）為10.2萬億元（人民幣‧下同），按年同比增長6.3%，增速較今年首2個月加快0.2個百分點，若與今年2月相比，增長0.45%。
國統局指出，今年首季民間固定資產投資為6.15萬億元，按年增長6.4%，增速較今年首2個月回落1.1個百分點。
期內第一產業投資額為2,408億元，按年增長3%，較今年首2個月增幅回落0.7個百分點，第二產業投資額為3.32萬億元，按年增長4.2%，增速回落1.3個百分點，第三產業投資為6.62萬億元，增長7.5%，增長提高1個百分點。
今年首季房地產開發投資近2.4萬億元
國統局亦公布今年首季房地產開發投資，期內投資額為2.38萬億元，按年增長11.8%，增速較今年首2個月提高0.2個百分點，其中住宅投資為1.73萬億元，增長17.3%，增速回落0.7個百分點。住宅投資佔房地產開發投資比重為72.5%。
期內房地產企業房屋施工面積為69.94億平方米，按年增長8.2%，增速較今年首2個月提高1.4個百分點，其中住宅施工面積為48.4億平方米，增長9.7%，房屋竣工面積為1.84億平方米，下降10.8%，跌幅收窄1.1個百分點。
在今年1至3月，內地商品房銷售面積為2.98億平方米，按年下跌0.9%，跌幅較今年首2個月收窄2.7個百分點，其中住宅銷售面積跌0.6%，辦公樓銷售面積下跌11.1%，商業營業用房銷售面積下跌6.9%。商品房銷售額為2.7億萬元，按年升5.6%。