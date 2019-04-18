美國豬肉價「無啦啦」急升　「復活節火腿」要捱貴貨

復活節來了，又是時候食復活節大餐，對美國人來說，當中不少得火腿。今個復活節美國人要捱貴貨，但當地牲畜分析師卻呼冤，指火腿價格上升不關生產的事。到底是甚麼原因？

3月豬肉價格按月大升7.6% 近12年最勁

美國今年復活節常吃的無骨火腿，3月每磅零售價高達4.31美元，是2015年復活節之後最高位。而3月價格按月大升7.6%，最少是近12年最大升幅。

《彭博》指出，復活節是美國火腿消費第三大高峰期，但無論是五花腩、大里肌還是加工後的火腿，今年都會特別貴。

中國非洲豬瘟爆發 大量進口外國豬肉

豬肉價格大升，市場焦點當然會落在中國。的確，自從去年8月爆出非洲豬瘟之後，中國從包括美國在內的地方大量進口豬肉，以填補缺口，絕對是豬肉價格上升的原因。

不過與此同時，美國的產量幾乎創新高，似乎沒有原因令3月價格進一步飆升。CHS Hedging的牲畜分析師Saint Paul指出，美國現在並非豬肉或火腿不足。

美國復活節少不了火腿，不過3月火腿價格飆升，當地人要捱貴貨。（路透社）

方便快捷 家庭、聚會不可或缺的菜式

豬肉價格大升但其他肉類價格平稳，肉類買手Theo Weening表示，部份人會轉而選擇牛肉和家禽，但火腿仍是最熱門食品。

為甚麼火腿這麼受美國人歡迎？Theo Weening認為，因為火腿是預切片的，非常容易加熱和上桌，因此家庭沒有時間準備時就十分方便快捷，亦是大夥人開派對不可或缺的菜式。

至於口味方面，美國最大豬肉產品製造商Smithfield Foods的市場部主管Tim Zimmer表示，除了傳統的煙燻山核桃配紅糖口味之外，公司還推出了山核桃仁配烤蘋果味。