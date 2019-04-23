伊朗：將與歐洲及其他國際夥伴磋商　回應美國制裁

美國早前發表聲明，指不再延長伊朗原油出口豁免，旨在通過實現伊朗石油零出口以截斷伊朗的主要收入來源，以應對伊朗的威脅。伊朗外交部發言人穆薩維指，美國的制裁是非法，伊朗政府不承認美國方面所謂延長各國購買伊朗原油豁免具有意義。

《新華社》引述穆薩維表示，鑑於美國制裁產生實際的負面影響，而這些負面影響有進一步加劇的可能性，伊朗將與包括歐洲和周邊國家在內的國際夥伴，就此問題進行全面磋商，伊朗將對美國此舉採取應對措施，並及時公布具體方案。



美國去年11月重啟對伊朗能源和金融等領域制裁。但為穩定國際原油市場供應，美國當時給予印度、土耳其等8個伊朗原油進口國家和地區暫時性制裁豁免，有關豁免將於今年5月1日到期。

土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）認為美國對伊朗的制裁片面，無助穩定區域局勢，而且會傷害伊朗人民。（視覺中國）

土耳其外長：逼買其他石油太過分



土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）於社交媒體發文回應關於伊朗的制裁，他認為迫使其他國家從伊朗以外國家購買石油的做法太過分，且無助於實現區域和平穩定，且會傷害伊朗人民。

他強調，土耳其反對片面制裁和強迫別人如何處理與鄰國的關係。