美國指制裁令伊朗失780億元石油收入　伊朗強調制裁不會有結果

美國官員表示，美國對伊朗的制裁，令伊朗政府少收逾100億美元（約780億元）的石油收入。伊朗則強調制裁不會有任何結果，伊朗會盡可能出口石油。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊強調，美國制裁伊朗石油銷售的努力不會有任何結果，伊方可以根據需要和希望，出口盡可能多的石油。他稱，華盛頓的敵意將得到回應，伊朗人民不會保持沉默。早前，美國要求所有伊朗石油買家到5月1日必須停止進口，否則將面臨制裁。



沙特：未有需要增產石油

另外，《路透》報道，沙特阿拉伯能源大臣法利赫（Khalid al-Falih）表示，美國停止豁免輸入伊朗石油禁令後，暫未見到有需要即時增加石油生產，又表示會按石油市場基本因素而非油價作出決定。

法利赫又指，石油庫存在委內瑞拉產量減少下仍然上升，即使制裁伊朗將收緊供應，亦未見到到立即行動的需要。他預計實際石油需求會上升，但該國不會採取預先行動增加產量。他亦表示，該國5月產量跟過去數月變化不大，6月生產則於5月初決定，又指油組及夥伴國將會在6月會議前作出生產管理，但目前過早判斷生產目標。

沙特阿拉伯4月石油出口為每日少於700萬桶，總產量為每日980萬桶，較減產協議所定的1,030萬桶上限為低。