【大灣區】深圳GDP去年首超香港　德勤：經濟總量不代表質量

深圳去年GDP首超香港，成為大灣區經濟總量最大的城市，假設粵港澳各地的經濟增長率不變，廣州的GDP今年亦將超越香港。

德勤中國研究總監陳嵐指，經濟總量不代表質量，大灣區對比世界其他灣區，人均GDP水平仍不高，而深圳和廣州等大灣區主要城市，產業仍以製造業為主，由於近年在製造業和基建投資方面有較大投入，導致經濟總量可超越香港。

服務經濟、創新型經濟有大幅提升空間

德勤今日發表有關大灣區的報告，表示去年大灣區GDP達到11萬億元（人民幣．下同），同比增長7%，增長率超越中國整體經濟，而大灣區雖佔全國人口不足5%，卻創造了中國13%的經濟總量。

但報告指，粵港澳大灣區中第三產業的比重只佔62.2%，相較世界其他灣區，如紐約灣區的89.4%和東京灣區的82.3%，比重仍然較低，因此，認為大灣區在服務和創新型經濟仍有大幅提升的空間。

德勤今日發表有關大灣區的報告，德勤中國研究總監陳嵐（右一）指，大灣區發展規劃意味著灣區經濟由工業經濟轉型向服務經濟和創新經濟，又指各主要城市將由區域競爭轉向區域合作。（區嘉俊攝）

企業應關注新個人稅法發展

另外，大灣區具備「一國兩制三關稅區」的優勢，有助制度創新，報告建議企業注意相關稅務規定和影響。

德勤中國稅務總監湯愛倫指，企業在人才管理方面，可關注今年執行的個人所得稅改革的新規定，以及新稅法對外藉僱員帶來的影響，並關注新個人稅法的發展帶來的潛在稅務風險和對企業的影響。