AXA安盛推可扣稅年金　最高保證回報2.5厘

延期年金及強積金（MPF）自願性供款的扣稅措施在4月正式生效。AXA安盛今日推出「賞生活」延期年金計劃，產品並非終身年金，可選取10年或20年的年金年期，最高總內部回報率（IRR）為4.7厘，最高保證回報率則為2.5厘。

該計劃的投保年齡範圍由18至65歲，並可選擇5或10年的保費繳付期及10或20年的年金年期，特點是可彈性選擇年金的支付年齡，最早為50歲，最遲則為75歲。另外，計劃設有可達總保費120%的身故賠償保障。

AXA安盛首席壽險產品總監左偉豪認為，不少市民在退休早年的生活最為豐足，因此推出10年及20年的年期選項予客人，但未回應會否推出終身年金。他又相信，除了扣稅的誘因，4.7厘的最高總內部回報率，對比市場上同類產品是「相當具競爭力」，相信可為客戶帶來不錯的潛在回報。

AXA安盛首席壽險產品總監左偉豪指，4.7厘的最高總內部回報率對比市場同類產品有「競爭力」。（區嘉俊攝）

逾七成「90後」個人資產低於25萬

AXA安盛公布「退休生活意見調查」，在今年4月訪問逾千人，發現港人普遍預計要450萬元才足夠應付退休生活，但多達35%的70後、41%的80後和72%的90後港人，其個人資產值低於25萬元，反映港人普遍沒有足夠流動資金應付退休生活需要。

調查並發現，港人父母仍為成年子女日常生活操心，有26%的父母為成年非在學子女曾經或持續提供每月生活費用，有9%父母更會為子女付置業首期。

左偉豪指，中年父母為退休作準備時，也要為成年子女操心，而年輕一代亦應提早為自己籌謀退休生活計劃，延期年金的投保人在退休後可每月獲得定額收入，「自製長糧」。