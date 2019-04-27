美銀美林：股市短期步入調整　H股下行風險高於A股

美銀美林發表報告指，自4月11日以來，北向資金連續7天成為A股的淨賣出者，情況比較罕見，也是自A股於2017年6月加入MSCI指數以來首見，這對市場走向具可能有一定的啟示作用，可能預示著股市短期步入調整，因為北向資金流向一直是監察A股見頂指標之一；但該行認為，H股下行風險大於A股。

美銀美林統計，過去曾有4次北向資金逆轉（連續5天或以上淨賣出）情況，分別是2015年4月、7月、10及2016年5月，當中有3次上證指數大幅下跌，在隨後的3個月、6個月和12個月中跌幅一般超過10%，只有2016年5月例外，市場在隨後一年內上升。《路透》引述美銀美林策略師崔偉表示，「迄今為止，按峰值淨賣出額佔北向資金餘額的百分比計，本輪賣出情況無論是持續時間和縮編幅度均與2016年5月較為接近。」

預期H股下行風險大於A股

雖然崔偉預期市場短期內會出現調整，但是H股的下行風險大於A股，原因是A股市場走向，主要受中國政府對股市特定方針影響，而目前政府對股市仍然支持。

內地股市近日轉弱，人民銀行發聲試圖降低市場對於出台更多寬鬆政策的預期，加上經濟復甦前景相關擔憂，都打壓上證指數表現。