IMF：美國對伊朗實裁　或使當地通脹率上升至逾40%

國際貨幣基金組織（IMF）表示，美國對伊朗的制裁致使伊朗的通脹率上升，若美國實施更嚴厲的制裁，可能會使伊朗的通脹率創下自1980年以來的最高水平，升至40%或更多。

IMF早前預計伊朗今年通脹率為37%，外電報道，在美國上周宣布終止對伊朗石油進口的制裁豁免後，IMF預計伊朗今年的消費者物價可能平均上漲40%。IMF中東及中亞部門負責人Jihad Azour指，IMF估計，伊朗的經濟成長率去年萎縮了3.9%，今年也將萎縮6%，但該預測是在美國宣佈取消8國對伊朗石油的進口豁免許可之前做出的。

建議官方消除官方與市場匯價差距

Jihad Azour指，美國重新實施制裁和取消豁免，將對伊朗經濟增長和通貨膨脹產生額外的負面影響，今年伊朗的通脹率可能達到40%，甚至更高。他又指，伊朗應著手消除目前存在於市場匯率和官方匯率之間的差距，如此將有助於管控通脹，並將減少匯率承受的壓力。根據周日的報價，伊朗貨幣里亞爾（rial）的官方匯率定為42,000兌一美元，而市場匯率約為144,000兌一美元。

美國終止制裁豁免的決定，旨在把伊朗的石油出口降至零，以遏制伊朗在中東的政治影響力，使政府無法獲得必要的收入。據IMF資料顯示，制裁將使伊朗的通脹率達到與蘇丹相似的程度，僅低於陷入政治動盪的委內瑞拉和津巴布韋。